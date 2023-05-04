لماذا سرطان البنكرياس مميت جدًا؟ طبيب يوضح الأعراض وكيفية التشخيص

هناك الكثير من السرطانات الخطيرة، والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب العادات الغذائية الخاطئة والملوثات المنتشرة بكل مكان بكوكب الأرض، ولعل أخطر هذه الأنواع هو سرطان البنكرياس.

يؤثر سرطان البنكرياس على البنكرياس، وهي غدة في البطن تساعد في الهضم، حيث تشمل أعراض سرطان البنكرياس الغثيان والانتفاخ والتعب واليرقان وقلة الشهية، حيث تشمل العلاجات الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وفقًا لما أكده الأطباء بموقع “clevelandclinic” الطبي.

ما هو سرطان البنكرياس؟

يحدث سرطان البنكرياس عندما تتغير خلايا البنكرياس وتتكاثر خارج نطاق السيطرة وتشكل ورمًا، فالبنكرياس هو غدة في البطن، بين العمود الفقري والمعدة، حيث يصنع الهرمونات التي تتحكم في مستويات السكر في الدم والإنزيمات التي تساعد في الهضم.

تبدأ معظم سرطانات البنكرياس في القنوات الخاصة به، حيث تربط قناة البنكرياس الرئيسية بالقناة الصفراوية المشتركة، فلا تظهر أورام البنكرياس في مراحلها المبكرة في اختبارات التصوير الإشعاعي، لهذا السبب لا يتم تشخيص العديد من الأشخاص حتى ينتشر السرطان ويتحول لورم خبيث.

كما أن سرطان البنكرياس مقاوم للعديد من أدوية السرطان الشائعة، مما يجعل علاجه صعبًا للغاية، حيث تركز الأبحاث الجارية على الاكتشاف المبكر من خلال الاختبارات الجينية وطرق التصوير الجديدة.

هناك نوعان رئيسيان من أورام البنكرياس الأول أورام الإفرازات الخارجية، فوفقًا للدكتور حاتم محمود، أستاذ الأورام السرطانية، أن أكثر من 90٪ من أورام البنكرياس هي أورام خارجية، أما النوع الأكثر شيوعًا من سرطان البنكرياس هو السرطان الغدي، والذي يبدأ في الخلايا التي تبطن أعضائك.

أضاف أن هناك نوع أخر وهو أورام الغدد الصم العصبية، فهو أقل من 10٪ من أورام البنكرياس هي أورام الغدد الصم العصبية.

ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟

وأشار أستاذ الأورام إلى أنه لا توجد أي علامات مبكرة لسرطان البنكرياس، حيث تظهر الأعراض عادة بمجرد أن يبدأ الورم في التأثير على الأعضاء الأخرى في الجهاز الهضمي.

قد تشمل أعراض سرطان البنكرياس اصفرار البشرة، البول الداكن، براز فاتح اللون، ألم في الجزء العلوي من البطن، آلام منتصف الظهر، التعب، حكة في الجلد، الغثيان والقيء، الغازات أو الانتفاخ، بالإضافة إلى قلة الشهية، جلطات دموية وفقدان الوزن.

أضاف محمود أنه من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس في المراحل المبكرة، وذلك لأن مقدمي الرعاية الصحية لا يمكنهم الشعور بالبنكرياس أثناء الفحوصات الروتينية ومن الصعب رؤية هذه الأورام في اختبارات التصوير الروتينية.