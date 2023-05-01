بالتزامن مع مبادرة دعم صحة المرأة.. أعراض سرطان الثدي وأنواعه

دائمًا ما تسعى وزارة الصحة إلى توعية السيدات بخطورة بعض الأمراض، بالتزامن مع مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة يمكنك التعرف على أعراض سرطان الثدي والأنواع الأكثر شيوعًا.

يمكن أن يكون لسرطان الثدي أعراض مختلفة لأناس مختلفين، معظمهم لا يلاحظون أي علامات على الإطلاق، وأكثر الأعراض شيوعًا هو وجود كتلة في الثدي أو الإبط.

تشمل الأعراض الأخرى تغيرات الجلد والألم وانسحاب الحلمة إلى الداخل وإفرازات غير عادية من الحلمة.

علامات الإنذار المبكر لسرطان الثدي

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الثدي ما يلي:

كتلة في ثديك أو تحت الإبط لا تزول، غالبًا ما يكون هذا هو أول أعراض سرطان الثدي، يمكن لطبيبك عادة رؤية كتلة على الماموجرام قبل وقت طويل من رؤيتها أو الشعور بها.

ورم في الإبط أو بالقرب من عظم الترقوة، قد يعني هذا أن سرطان الثدي قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية في تلك المنطقة، قد يبدأ التورم قبل أن تشعر بوجود كتلة لذا أخبر طبيبك إذا لاحظت ذلك

تغيرات الثدي مثل اختلاف حجم الثدي أو محيطه أو قوامه أو درجة حرارته.

تغيرات في حلمة ثديك مثل تلك التي:

يسحب إلى الداخل

مغمور

الحروق

حكة

يطور القروح

إفرازات غير عادية من الحلمة، يمكن أن يكون واضحًا أو دمويًا أو لونًا آخر.

أنواع سرطان الثدي وأعراضه

هناك عدة أنواع من سرطان الثدي، يشترك العديد منهم في الأعراض، إليك أبرزهم اننشارا

أعراض سرطان الأقنية

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الثدي يبدأ في قنواتك، حوالي 1 من كل 5 سرطانات ثدي جديدة هي سرطان الأقنية الموضعي، هذا يعني أن لديك سرطانًا في الخلايا التي تبطن قنواتك لكنه لم ينتشر في الأنسجة المجاورة.

قد لا تلاحظ أي أعراض لسرطان الأقنية، يمكن أن يسبب أيضًا تكتلًا في الثدي أو إفرازات دموية.

أعراض سرطان الفصيص

يبدأ هذا النوع في الغدد التي تصنع الحليب وتسمى الفصيصات، إنه ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا. تشمل الأعراض:

امتلاء أو سماكة أو انتفاخ في منطقة واحدة

حلمات مسطحة أو متجهة إلى الداخل (مقلوبة)