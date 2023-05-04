مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة الخاصة بكل مادة بعد التعديلات التى أعلن عنها الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الموضوعات التى زاد نسبة البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" يستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة لكل مادة

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية

تحتوى ورقة الأسئلة فى مادة اللغة العربية بعد التعديلات على 55 سؤال منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات من 80 درجة وباقى الأسئلة وعددها 51 سؤال ومخصص لها 70 درجة هى أسئلة اختيار من متعدد.

مواصفات مادة اللغات الأجنبية الأولى

يحتوى ورقة الأسئلة الخاصة بمادة اللغات الأجنبية الأولى ( الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية ) على 37 سؤال منها 3 أسئلة مقالية مخصص لها 8 درجات و34 سؤال موضوعى مخصص لهم 42 درجة فـ مجموع درجاتها 50 درجة.

مواصفات مادة امتحان اللغات الأجنبية الثانية

وتبلغ عدد أسئلة اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية) 31 سؤال مجموعها الكلي 40 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة.

مواصفات امتحانات المواد العلمية

عدد الأسئلة لكل مادة من المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) هو 46 سؤال ومجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 2 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة .

مواصفات امتحانات المواد الأدبية

ويبلغ عدد اسئلة امتحانات المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) هو 46 سؤال ومجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة .

مواصفات امتحان الرياضيات البحتة

عدد الأسئلة هو 20 سؤال و مجموع درجاتها 60 درجة، موزعين 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، ويلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.

كما أن مادة التفاضل والتكامل مجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و 18 سؤالًا موضوعيا مخصص لها 26 درجة

مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالا مخصص لها 26 درجة، وأخيرًا مادة الديناميكا مجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

ومن ناحية اخرى علن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الأخير له عن استثناء أربع مواد في امتحانات الثانوية العامة من الأسئلة المقالية، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع ستكون أسئلتها اختيارًا من متعدد فقط دون أن تكون الأسئلة مقالية.