الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: "من أفتى فى كل ما يسأل عنه فهو مجنون"

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الإفتاء بدون علم، قائلا: "عدم التجرؤ على الفتوى أمر مهم، سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، كان يتكلم عن الإفتاء، قال (من أفتى فى كل ما يسأل عنه فهو مجنون)".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "مفيش حد عنده فتوى لكل حاجة، أنت متعرفش قول معرفش أو هسأل أو هبحث أو هشوف، ده عامر بن شراحبيل الشرحى قال (إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابة)".

واستكمل: "لما تقول لا أعلم هذا يرفع من شأنك، لأنك تنظر إلى الله أولا لا الناس، أوعى تقول هذا هيقلل من شأني أمام الناس، لأ إجابتك قد توصلك إلى الجنة أو النار، أنت هتقول الفتوى والناس هتفرح بحياتها وإنت كمفتى هتتحاسب عليها".

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، وتشمل خطتها مجموعة من برامج المرأة والطفل والبرامج الدينية والشبابية والثقافية، تغطي جميع مجالات الحياة. 

فتاوى الناس دار الافتاء المصرية عدم التجرأ على الفتوى قناة الناس الفتوى

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