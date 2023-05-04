الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها "بهية وياسين".. 3 عروض في ختام نوادي المسرح الإقليمي بقنا

قصور الثقافة
قصور الثقافة

شهد مسرح قصر ثقافة قنا، ختام عروض نوادي المسرح الإقليمي، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، ضمن فعاليات النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت العروض المسرحية بعرض "طائر" لبيت ثقافة فرشوط، وتدور أحداثه حول أسرة تنجب أبناء، وكانوا يعيشون في أطراف القرية ويكتشفون أنه دون لسان، ويموت الأب والأم وينزل الابن المدينة فيحولها لمدينة أخرى بالأمل.

العرض تأليف محمود جمال الحديني، إخراج أدهم جابر، ديكور محمود جابر، إضاءة كرم نبيه، موسيقى أسامة زكي، مصطفى أيمن، أداء تمثيلي: علاء هارون، حنان بدر، عبد الله منصور، إيمان متولى، عاطف عبد الراضي، محمد عز، عمرو صابر، ملاك عبد النور.

أعقبه العرض المسرحي "بهية وياسين" لقصر ثقافة قنا وتدور أحداثه عن القصة التراثية المشهورة ياسين وبهية، وهي أحداث متخيلة مستمدة من القصة الأصلية، بطولة نسائية لشخصية (بهية) من خلال أحداث تكمل القصة الأصلية، ومنظور مختلف لفكرة البطولة من خلال دراما نفسية.

العرض تأليف أحمد أبو دياب، إخراج منة عبد الرحيم، ديكور موسى محمد، مساعد حسام عبد الماجد، أداء صوتي محمود عبد الخالق، إضاءة شريف عزت، فنى صوت أحمد نصر. تمثيل: داليا السيد، زياد علاء، حسام عبد الماجد، دينا عارف، عمرو محمد، مصطفى حسين، يوسف حمدي.

واختتمت العروض بعرض"ميراث الدم" لقصر ثقافة قنا، ويدور العرض حول توريث العادات والتقاليد السيئة التي تربينا عليها ويجب علينا أن نصلح من هذه العادات التي تؤدى إلى دمار أنفسنا وهلاك المجتمع.

العرض تأليف رضا عواد، إخراج محمد بدري، ديكور محمد ثابت، مكياج زينب أحمد، أزياء عبد العاطي نادي، تمثيل عبد العاطي نادي، يوسف محمود، مصطفى محمد، محمد ماهر، عبد الكريم حسن، محمد قناوي، زينب أحمد، دعاء يد، نورهان الحسيني، عبد الرحمن عز.

جاءت العروض بحضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة الكاتب المسرحي طارق عمار، الناقد محمود الحلواني، المخرج مصطفى إبراهيم، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، محمد عزت من المصنفات الفنية.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمها فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، ضمن النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتأتي ضمن العروض المسرحية المستمرة التي تشهدها الأقاليم والفروع الثقافية التابعة لقصور الثقافة.

مسرح قصر ثقافة قنا عروض نوادي المسرح الإقليمي لهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة طائر

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