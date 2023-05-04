رئيس الليجا: عودة ميسى لبرشلونة مرهونة بهذين الشرطين

علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا عن احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف برشلونة.

وأظهر مسئولو نادي برشلونة رغبتهم في استعادة ليونيل ميسي لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما باتت مسألة رحيله عن باريس سان جيرمان قضية وقت لا أكثر في ظل الخلافات بينه وبين إدارة النادي وهجوم الجماهير ضده.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: "إذا وقع برشلونة مع ليونيل ميسي سيتم تخفيض راتبه عما يتقاضاه مع باريس سان جيرمان".

ورحل ميسي عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 على خلفية الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي منذ ذلك الحين وتسببت في فشل عملية تمديد عقد ليو، ليخرج في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

أضاف تيباس: "عودة ميسي لبرشلونة مشروطة ببيع اللاعبين، أعتقد برشلونة عليهم أن يحصلوا على مبالغ جيدة من بيع اللاعبين هذا الصيف".

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