تقارير: برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لاستعادة خدمات ميسي

لاتزال الأصداء مستمرة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق، أن ميسي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خاصة بعدما قرر النادي معاقبته وإيقافه لمدة أسبوعين؛ بسبب رحلته الأخيرة إلى السعودية.

تفاصيل عرض برشلونة لاستعادة خدمات ميسي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلًا عن شبكة "فوكس سبورتس"، فإن برشلونة يواصل محاولاته لاستعادة خدمات ميسي في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن مسئولي برشلونة قدموا عرضًا إلى ميسي لاستعادة خدماته، بعقد لمدة موسم، بجانب موسم إضافي اختياري في حال أراد "ليو" الاستمرار في قلعة "كامب نو".

وأضافت "فيرونيكا بروناتي" الذي تعمل في شبكة "فوكس سبورتس"، أن عرض برشلونة يتضمن أيضًا حصول ميسي على 25 مليون يورو كراتب سنوي، ولكن سيصل إلى 13 مليون يورو صافي من الضرائب.

ويُعد ميسي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية أيضًا، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، على رأسها نادي الهلال السعودي الذي رفع عرضه إلى 500 مليون دولار كراتب سنوي.

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد رحل إلى باريس سان جيرمان قبل عامين، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع برشلونة.