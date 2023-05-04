جوارديولا وإيمرى مرشحان لجائزة أفضل مدرب فى البريميرليج لشهر أبريل

ينافس الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، نظيره ومواطنه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل المنصرم.

المدربون المرشحون لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "تويتر" أسماء المدربين المُرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل المنصرم.

وجاءت أسماء المدربين المُرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل، على النحو التالي:

1- الإسباني بيب جوارديولا "مدرب مانشستر سيتي".

2- الإسباني أوناي إيمري "مدرب أستون فيلا".

3- الإنجليزي روي هودسون "مدرب كريستال بالاس".

4- الإنجليزي إيدي هاو "مدرب نيوكاسل يونايتد".

5- الإنجليزي مارتن أونيل "مدرب نوتينجهام فورست".

جوارديولا يواصل تألقه مع مانشستر سيتي

يأتي ذلك بعدما قدم بيب جوارديولا أداءً مُبهرًا مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي 2022-2023، حيث نجح في قيادة المدرب نحو استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصل معهم إلى الهدف رقم 1000 في جميع البطولات، منذ توليه مهمة تدريب الفريق في عام 2016.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي، حاليًا، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.