الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علوم سوهاج تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الابتكارات العلمية والهندسية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

علوم سوهاج تحصد المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الابتكارات العلمية والهندسية (ISEIC'2023) بمشروع الروبوت الذكي

حصد فريق كلية العلوم بجامعة سوهاج على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الابتكارات العلمية والهندسية (ISEIC'2023) بمشروع "روبوت ذكي للكشف عن التلوث الاشعاعي وقياس الجرعات الاشعاعي"، وذلك بكلية الدفاع الجوي، والتي استمرت علي مدار يومين، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن المسابقة تهدف إلى إكتشاف وتنمية الموهوبين من الطلاب في كافة النواحي العلمية والهندسية.

وأكد عبد الخالق علي حرص إدارة الجامعة علي دعم الموهوبين باعتبارهم أمل مصر فى غد مشرق ملئ بشباب يجيد تطويع العلم لخدمة بلده، والتعامل مع العلم والذكاء الاصطناعي وتطبيقه فى مجالات الحياة المختلفة، موضحاً أن المشروع يتكون من جهاز للكشف عن الإشعاعات وحساب الجرعات الإشعاعية، حيث يمكن استخدامه في المعامل الطلابية والبحثية، إلى جانب جهاز إنذار للكشف عن التلوث الإشعاعي يمكن استخدامه في الأماكن المحتمل تواجد تلوث إشعاعي بها، كمراكز العلاج الإشعاعي ومحطات القوى النووية، حيث يقوم بالإنذار عن طريق جرس وإرسال ايميل تحذري للمسئول.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن المشروع عبارة عن روبوت ذكي ذاتي القيادة، أو يمكن التحكم فيه من خلال كاميرا لاسلكياً، ومزود بشريحة GPS لتحديد الموقع الموجود به تلوث إشعاعي، يمكن استخدامه في أماكن التنقيب والتعدين وغيرها، الي جانب محطات القوى النووية،كما يمكنه إرسال البيانات لاسلكياً.

وذكر المشنب أن فريق المشروع بقسم الفيزياء ويضم كلاً من الدكتور خالد صابر رئيس قسم الفيزياء والمشرف على المشروع، والدكتور محمود هارون محمد مدرس مساعد بالقسم، والدكتور أحمد رفعت محمد مدرس مساعد بالقسم، وخريجي القسم وهم مها ماهر محمد، شيماء محمد حسن، وندا حسن محمد، مريم علاء محمود.

إدارة الجامعة الابتكارات العلمية الجمهورية الهندسية المركز الأول على مستوى الجمهورية المشرف على المشروع جامعة سوهاج

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