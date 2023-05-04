الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل وطن بالوادى الجديد يكرم 10 عمال فى احتفالية عيد العمال

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة، اليوم الخميس، احتفالية بقاعة الاجتماعات بمقر الحزب بمدينة الخارجة بمناسبة الاحتفال بعيد "العمال". 

وأكد المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالوادي الجديد، أنه جرى خلال الاحتفالية تكريم 10 عمال مثاليين من مختلف الهيئات المصالح الحكومية على مستوى المحافظة ومنحهم جائزة مادية قيمة وشهادات التقدير وذلك إيمانا من الحزب بدور عمال مصر لكونهم الركيزة الأساسية والهامة للاقتصاد القومي المصري وقائدي قاطرة التنمية الحقيقية.

ولفت جمال، إلى اهتمام القيادة السياسية بالعمال لدورهم الفعال في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة علي مر التاريخ وأن بناء الجمهورية الجديدة بأيدي وسواعد عمال مصر في مختلف القطاعات والمجالات ويجدد الحزب قيادة ونواب وأعضاء دعمهم لجهود القيادة السياسية في مختلف القطاعات وعلي كافة الأصعدة.

كما نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد بقيادة المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة، ورشة تدريبية للسيدات والفتيات عن طرق الوقاية ومواجهة الحرائق بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن. 

قال النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، إنه جرى تنظيم ورشة عمل تدريبية وعملية للسيدات ربات البيوت والفتيات من أبناء مركز الداخلة عن طرق الوقاية من الحرائق المنزلية، خاصة خلال تواجدها في المطبخ  والتوعية بأبرز السلوكيات الشائعة الخاطئة داخل المنازل والمطبخ تؤدي لاشتعال الحرائق بالمنزل وأبرزها الكشف عن إسطوانة البوتاجاز والتعامل مع تسريبات الغاز داخل المنزل. 

وأضاف عبدالغني، أن الورشة جرى تنفيذها لـ25 سيدة وفتاة من مركز الداخلة، وجرى تنفيذها بمقر مركز الدراسات النوعية للغات والكمبيوتر بمدينة "موط".

أمانة حزب مستقبل وطن محافظة الوادي الجديد احتفالية بقاعة الاجتماعات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال تكريم 10 عمال مثاليين مختلف الهيئات المصالح الحكومية

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