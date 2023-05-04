عضو بـ"شركات السياحة": سوق السفر العربية بدبى تبشر بموسم سياحى قوى فى مصر

كشف محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة وأحد المشاركين في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) المنعقد حاليا بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجناح المصري الذي جاء تصميمه على غرار تصميم المتحف المصري الكبير، شهد إقبالا كبيرا من قبل المشاركين، كما أن هناك حرصا من قبل المشاركين على التعرف على مستجدات القطاع السياحي المصري.

وأضاف فاروق، فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، من دبي، أن الحركة بفعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر هي الأعلى منذ عام 2019، وهناك حرص من الجميع على المشاركة بالمعرض هذا العام، سواء من الدول العربية أو الأوروبية، الأمر الذي يدل على أن هناك تعطشا للسفر من قبل السائحين على مستوى العالم، لافتا إلى أنه على المستوى المصري فقد شهدت أروقة الجناح تدفقا من قبل الوكلاء السياحين بالسوق العربية على الشركات والفنادق المصرية لإبرام التعاقدات خلال موسم الصيف الجاري.

وأوضح أن موسم الصيف سيشهد تدفقات سياحية من الأسواق العربية، خاصة دول الخلج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، كما سنشهد خلال الصيف الجارى تدفقات من السوقين الصينية، والهندية، وباكستان، وأسواق شرق آسيا، لافتا إلى أن أكثر المقاصد المصرية حصدا للحركة السياحية خلال موسم الصيف هي القاهرة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.

وتابع فاروق أن ما لمسناه من خلال المشاركة بالملتقى يؤكد أننا على أعتاب موسم صيفي مبشر للغاية بالنسبة للحركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة أن شركة آيركايرو، إحدى شركات مصر للطيران، أعلنت عن تنظيم رحلات مباشرة من المملكة العربية السعودية والإمارات إلى شرم الشيخ، ما يسهم فى زيادة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر خلال موسم الصيف الجاري.

يشار إلى أن الجناح المصري المشارك بالملتقى تبلغ ٦١٢ م٢ الذي تم تصميمه على غرار تصميم المتحف المصري الكبير، ويشارك به ٥٤ عارضا من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وشركة Air Cairo وشركة نسمة للطيران.