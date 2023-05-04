مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بالشرقية

لقيت سيدتان شقيقتان مصرعهما، وأُصيبت أخرى، إثر انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال، بدائرة مدينة الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على جثتيهما تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

واستقبل مستشفى الصالحية كلا من “ فاطمة.ع.م”، 40 سنة، مقيمة فاقوس، وشقيقتها “صباح.ع.م”، 45 سنة، مقيمة فاقوس، جثتين هامدتين، وإصابة شقيقتهما الثالثة “ حنان ” 47 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين وفاتهما وإصابة الثالثة فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، بطريق 36 الحربي، أمام محطة الغربلة تجاه القصاصين.