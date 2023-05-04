الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقيت سيدتان شقيقتان مصرعهما، وأُصيبت أخرى، إثر انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال، بدائرة مدينة الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على جثتيهما تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

واستقبل مستشفى الصالحية كلا من “ فاطمة.ع.م”، 40 سنة، مقيمة فاقوس، وشقيقتها “صباح.ع.م”، 45 سنة، مقيمة فاقوس، جثتين هامدتين، وإصابة شقيقتهما الثالثة “ حنان ” 47 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين وفاتهما وإصابة الثالثة فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، بطريق 36 الحربي، أمام محطة الغربلة تجاه القصاصين.

مصرع انقلاب سيارة مصرع سيدتين مستشفى الصالحية اتجاه القصاصين

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