الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 31 ألف طن قمح بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتى الآن بلغ (31) ألف طن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة انتظام سير العمل بمجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينة 30 ألف طن. 

ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين، تفقد محافظ المنوفية منظومة العمل واطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أية معوقات، مؤكدة المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع لانتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 

وناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون جموع المزارعين بالتلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكداً بأن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح و لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

و كان قد أكد مسؤول صومعة شبين الكوم على أن الصومعه تعمل بالنظام الإلكتروني من خلال غرفة تحكم تتحكم في الكميات المخزن وكيفية استخراجها بالوزن المطلوب. 

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