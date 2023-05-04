ضبط 3 مسجلين خطر أثناء ترويج المخدرات في القناطر الخيرية

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 مسجلن خطر بقومون بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وبحوزتهم 1،5 كيلو هيروين وكميات مختلفة من الايس والشابو وسلاحين ناريين و3 أسلحة بيضاء وذخيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات للواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن تفيد قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحوزون أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة وانهم يتخذون من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد رفعت أبو سريع، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الهيروين تزن 1,500 كيلو جرام و كمية من مخدر الآيس والشابو و بندقية خرطوش و فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و مبلغ مالى و عدد 2 هاتف محمول وعدد 3 سلاح أبيض وميزان حساس.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وهاتفى المحمول للإتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.