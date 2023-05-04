مستشار شيخ الأزهر: العمل لخدمة المجتمع وقت الأزمات من أعظم الأجر

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، إن الاجتهاد في العمل وإخلاص النية بأن يكون هذا العمل لخدمة المجتمع ورفعة مكانته بين الأمم يعد من أرقى وأعظم الأجر، مشيرة إلى أنه عندما أنزل الله تعالى الإنسان في الأرض أمره بإعمارها وحثه على أن يحسن ويرفع من مكانته بالعمل والاجتهاد حتى تكون الأمة من أعظم الأمم.

وأكدت الصعيدي على أهمية العمل خاصة في وقت الأزمات، وذلك حتى يرتفع الإنتاج ويتحسن المستوى الاقتصادي للمجتمع بأكمله، موضحة أن العمل وسيلة تنظم المجتمع من خلال تنظيم حياة كل فرد فيه وأمر الله تعالى به حتى تستقيم الحياة.

وأشارت مستشارة شيخ الأزهر إلى أهمية العمل في الإسلام لأنه به تنهض المجتمعات وترتقي، موضحة أن الله تعالى خلق الإنسان واستعمره في الأرض ليسعى ويجتهد في طلب الرزق ويؤدي رسالته في الحياة، حيث قال تعالى: "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

وقالت مستشارة شيخ الأزهر إن العمل من الأولويات التي اهتم بها الإسلام واعتبرها شرفًا للمسلم فرسم له منهجًا متكاملًا يقوم على مراعاة التوازن بين حقوق الجميع على حد سواء، مؤكدة أنه بالعمل ترتقي الأمم والمجتمعات وتزدهر الأوطان.

وأضافت أن الله عز وجل جعل الأرض مستقرًا للإنسان وسخر جميع المخلوقات له ونوع له أبواب الرزق وأمره بالسعي والعمل النافع الذي يرفع من قدره، مشيرة إلى أن المرأة أيضًا تؤجر على عملها خارج بيتها أو داخله وعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه.

