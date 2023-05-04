تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 وترتيب الفريقين

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: فيكتور ليندوف – ديوجو دالوت – تايلير مالاسيا - لوك شاو

خط وسط الملعب: كاسيميرو - برونو فرنانديز - فريد.

في خط الهجوم: مارسيل سابيترز - ماركوس راشفورد - جادون سانشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

- بينما يتواجد فريق برايتون، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" في الموسم الحالي، قد انتهت بفوز برايتون بنتيجة 2-1.

قد يهمك..

البريميرليج: برايتون يكتسح وولفرهامبتون بسداسية.. وبرينتفورد يحقق فوز قاتل على نوتنجهام

مان يونايتد يهزم برايتون وينتظر السيتي في نهائي FA Cup

تقارير: "ماك أليستر" يخطط للرحيل عن برايتون.. واللاعب على رادار ثنائي "بريميرليج"

البريميرليج.. برايتون يسقط تشيلسى بهدفين.. وبالاس يواصل انتصاراته مع هودسون