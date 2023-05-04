الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 وترتيب الفريقين

تشكيل مانشستر يونايتد
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
  • خط الدفاع: فيكتور ليندوف – ديوجو دالوت – تايلير مالاسيا - لوك شاو
  • خط وسط الملعب: كاسيميرو - برونو فرنانديز - فريد.
  • في خط الهجوم: مارسيل سابيترز - ماركوس راشفورد - جادون سانشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect.

البريميرليج: برايتون يكتسح وولفرهامبتون بسداسية.. وبرينتفورد يحقق فوز قاتل على نوتنجهام

مان يونايتد يهزم برايتون وينتظر السيتي في نهائي FA Cup

تشكيل اليونايتد.. راشفورد ومارسيال يقودان الهجوم أمام برايتون في كأس الاتحاد

البريميرليج.. برايتون يسقط تشيلسى بهدفين.. وبالاس يواصل انتصاراته مع هودسون

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

- بينما يتواجد فريق برايتون، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" في الموسم الحالي، قد انتهت بفوز برايتون بنتيجة 2-1.

قد يهمك..

البريميرليج: برايتون يكتسح وولفرهامبتون بسداسية.. وبرينتفورد يحقق فوز قاتل على نوتنجهام

مان يونايتد يهزم برايتون وينتظر السيتي في نهائي FA Cup

تقارير: "ماك أليستر" يخطط للرحيل عن برايتون.. واللاعب على رادار ثنائي "بريميرليج"

البريميرليج.. برايتون يسقط تشيلسى بهدفين.. وبالاس يواصل انتصاراته مع هودسون

مانشستر يونايتد برايتون الدورى الانجليزى تشكيل مانشستر يونايتد البريميرليج إريك تين هاج

مواد متعلقة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى والهدافين بعد مباريات الأربعاء وفوز مانشستر سيتى وليفربول

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك وست هام

صلاح يقود ليفربول لفوز مهم على فولهام بالدورى الإنجليزى

البريميرليج: برايتون يكتسح وولفرهامبتون بسداسية.. وبرينتفورد يحقق فوز قاتل على نوتنجهام

مان يونايتد يهزم برايتون وينتظر السيتي في نهائي FA Cup

تقارير: "ماك أليستر" يخطط للرحيل عن برايتون.. واللاعب على رادار ثنائي "بريميرليج"

البريميرليج.. برايتون يسقط تشيلسى بهدفين.. وبالاس يواصل انتصاراته مع هودسون

لجنة الحكام تؤكد عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لـ"برايتون" أمام توتنهام

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستى منعت عنى حقى الشرعى وتنمّرت على لون بشرتى"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

إخماد حريق اندلع فى محل تجارى ببولاق الدكرور

مصرع شقيقتين في انقلاب سيارة بالشرقية

الداخلية تضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة داخل ورشة مهجورة بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات