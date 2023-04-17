الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: "ماك أليستر" يخطط للرحيل عن برايتون.. واللاعب على رادار ثنائي "بريميرليج"

أليكسيس ماك أليستر
أليكسيس ماك أليستر

كشفت تقارير إعلامية، أن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، يخطط لمغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود العديد من الأندية الكبرى المهتمة بضم اللاعب.

وذكر الصحفي «فابريزيو رومانو»، المتخصص في أخبار الانتقالات، أنه من المقرر أن يجري كل من ليفربول ومانشستر يونايتد محادثات مع ماك أليستر بشأن الانتقال في الصيف، مع عزم اللاعب على تأمين الانتقال في وقت مبكر من «الميركاتو» الصيفي.

وأضاف رومانو: "الكسيس سيقدم أفضل ما لديه لبرايتون حتى يونيو. ليفربول ومانشستر يونايتد سيناقشان مع ممثلي اللاعب قريبا."

وقدم ماك أليستر، البالغ من العمر 24 عامًا، منذ انضمامه إلى برايتون قادماً من أرجنتينوس جونيورز في عام 2019، حيث سجل اللاعب 18 هدفاً في 102 مباراة مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبرز اسم اللاعب بشكل كبير، عندما لعب دورًا رئيسيًا في قيادته منتخب الأرجنتين، نحو التتويج بلقب كأس العالم 2022 بقطر، والتي أحرزها عقب الفوز في النهائي على المنتخب الفرنسي.

وشارك النجم الأرجنتيني، مع فريقه برايتون، في 30 مباراة خلال الموسم الحالي (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 10 أهداف (من بينها 8 أهداف في البريميرليج).

أليكسيس ماك أليستر برايتون ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز منتخب الارجنتين كأس العالم 2022

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