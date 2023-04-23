أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي يخوض نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم، أمام برايتون ألبيون.

يقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم أنتوني مارسيال ويجاوره ماركوس راشفورد وأنتوني، بينما يبدأ لوك شاو بدلًا من هاري ماجواير في خط الدفاع بجوار ليندلوف.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد ومارسيال يقودان الهجوم أمام برايتون في كأس الاتحاد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا، ليندلوف، شاو، دالوت

خط الوسط: إريكسن، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، أنتوني

بينما يبدأ برايتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ويبستير، دانك، جروس

خط الوسط: إنسيسو، ماك أليستر، كاسيديو، إستوبيان

خط الهجوم: ميتوما، ويلباك، مارش

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من هذه المواجهة للقاء مان سيتي في نهائي البطولة يونيو المقبل.

كان السيتي اكتسح شيفيلد يونايتد أمس بثلاثية نظيفة كان بطلها النجم الجزائري رياض محرز.

وتقدم سيتي عن طريق محرز في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 66 سجل محرز الهدف الثالث له ولفريقه.