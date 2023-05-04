27 % زيادة في مشاركات دول العالم بسوق السفر العربي بدبي

أعلنت المنظمة العربية للسياحة برئاسة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، عن مشاركتها بمعرض سوق السفر العربي الـATM في نسخة الـ30 لعام 2023م المقام حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن عدد العارضين في هذة النسخة من المعرض بلغ أكثر من 2000 عارض وممثل من 150 دولة، من بينهم مصر، لافتة إلى أن هناك ارتفاعيا في المشاركة بالمعرض بنسبة 27% مقارنة بنسخة العام الماضي.

وأضافت المنظمة أن المعرض احتوى هذا العام على مجموعة متنوعة من الجلسات التي ركزت على قضايا الصناعة المحورية،من بينها (الفنادق والضيافة، الطيران والنقل، الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، سفر الأعمال، الاستثمار، السياحة المسؤولة، تنويع القوى العاملة، والقطاعات الناشئة مثل مناطق الجذب، والرحلات البحرية، والسياحة الثقافية).

كما ضم “سوق السفر العربي 2023” مركزاً للاستدامة للمرة الأولى في تاريخ المعرض، مؤكدة بأن معرض سوق السفر العربي يعد واحدًا من أنجح الفعاليات السياحية على المستوى الاقليمي والدولي حيث يعتبر فرصة مميزة لكافة العاملين في مجال صناعة السياحة والسفر على المستوى الحكومي والخاص للالتقاء والتواصل ووضع الخطط الاستراتيجية والتفاوض لتنفيذ صفقات سياحية تغطي كافة قطاعات وجهات السفر والسياحة وتقنيات الرحلات، وشركات الخطوط الجوية، والرحلات البحرية، والضيافة، وتأجير السيارات وغيرها ،مشيرة بأنه يُقام على هامش المعرض عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة يشارك فيها خبراء الصناعة بعرض أحدث الأبحاث والاتجاهات لتنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى.

وقد قام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بزيارة أجنحة الدول العربية ملتقيا بوزراء السياحة العرب بهدف بحث اوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع كافة الدول العربية لما يخدم تنمية وتطوير صناعة السياحة.

وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي يُعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو الجاري.

