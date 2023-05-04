محافظ أسوان: التعامل بحسم مع السائقين مخالفى التعريفة الجديدة

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة، منوهًا بأنه فى حالة عدم التزام أى سائق بالتعريفة الجديدة أو محاولة البعض الخروج عن القانون سيتم التعامل بكل حسم وحزم وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المجتمعى.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى المواقف بالمتابعة الميدانية اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف خطوط السير لسيارات السيرفيس والتاكسى سواء الداخلية أو الخارجية لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين، والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية، أو محاولة تهريبها، حيث تم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير متطلبات المحافظة من الكميات المناسبة من السولار للوفاء باحتياجات الحافلات والأتوبيسات الخاصة بنقل الركاب بين مصر والسودان.

وناشد المحافظ المواطنين بأنه فى حالة مخالفة أى سائق سيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

جاء ذلك على هامش عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا، وغرفة عمليات مفتوحة لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس الداخلية وأيضًا بين مدن المحافظة، بجانب الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى تعريفة التاكسى 7 راكب، والتاكسى الحديث بالعداد.