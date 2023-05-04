محافظ الوادي الجديد يزور مصابي حادث التصادم بطريق الخارجة - أسيوط (صور)

زار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فجر اليوم، مستشفى الخارجة التخصصي؛ للاطمئنان على مصابي حادث التصادم الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن وفاة 17 راكبًا وإصابة 30 آخرين، يرافقه الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، وعدد من التنفيذيين بحضور الدكتور مصطفى عبدالله، مدير المستشفى.

وأكد محافظ الوادي الجديد، تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع حالات الإصابة الذين تنوعت إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، موجهًا بتواجد كل الكوادر الطبية بالتخصصات اللازمة على مدار ٢٤ ساعة، لحين تماثل كل الحالات للشفاء.

كما كلّف مديرية التضامن بنقل جثامين المتوفين من خارج المحافظة لمحل إقامتهم، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين سارعوا بالتبرع بالدم وتأمين احتياجات مركز الدم لإسعاف المصابين.

وأعرب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء أمس، بمنطقة النقب بطريق الخارجة - أسيوط، وأسفر عن وقوع 17 حالة وفاة و30 إصابة، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.