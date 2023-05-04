الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود والمواقف ببورسعيد

تابع اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، سير وانتظام العمل بميناء بورسعيد البري مجمع المواقف وذلك إثر تحريك أسعار السولار  بمقدار واحد جنيه للتر الذي  أقره وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023، حيث قرر تحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

وأكد السكرتير العام، أن هناك توجيهات مشددة من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة عدم استغلال المواطنين، لا سيما بعد عدم رفع تسعيرة التنقل  لسيارات السيرفيس بالمحافظة على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة  وأرقام الشكاوى. 

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدًا استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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استخدامات استغلال المواطنين أسعار البنزين اسعار البن الألتزام بالتعريفة الجديدة

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