تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من بلكونات عقار مأهول بالسكان بحي الجمرك في الإسكندرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الجمرك، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوجود بلكونات متهالكة بالعقار الكائن 52 حارة قراقيش، بنطاق الحي، وعلى الفور، انتقل الجهات الأمنية ومسؤولي الحي إلى المكان المذكور لفحص العقار.

وتبين بالمعاينة والفحص، أن العقار عبارة عن دور أرضي محل يسار المدخل، وشقة بالدور الأرضي يمين المدخل، و3 أدوار علوية، والعقار مشغول بالسكان وتبين سقوط جزء من أرضية 3 بلكونات.

كما تبين بالرجوع لقسم المنشآت، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 51 لسنة 2020، وتم تأمين المكان بوضع حواجز حديدية حول العقار، لسلامة المارّة، كما تم التنبية على مالكي العقار بسرعة تنفيذ القرار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.