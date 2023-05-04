الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طالبان مصريان يفوزان بالمركز الأول في مسابقة "الروبوت" العالمية

جريدة الدستور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" فوز طالبين مصريين بالمركز الأول في مسابقة الروبوت العالمية برومانيا، حيث عرض البرنامج المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عنهما.

وأشار التقرير إلى أنه وسط مشاركة قوية قوامها 300 فريق على مستوى العالم، حصل الطالبان عمر محمد مسعد ورودينا فيصل بالصف الخامس الابتدائي على المركز الأول في المسابقة العالمية لتصنيع الروبوت التي أقيمت في رومانيا. 

مسابقة الروبوت العالمية تم تنظيمها من قبل جامعة أوراديا وتفوق الطالبان على ما يقرب من 300 فرقة من 16 دولة على مستوى العالم، وسجلا أعلى "سكور" ليحصدا المركز الأول.

ولا يعتبر هذا التفوق الوحيد من نوعه للطالب عمر في البرمجة، فقد حصل على المركز الثاني في الفلك عربيًا في مسابقة أقامها أحد العلماء المهاجرين منذ عامين والذي يعمل كمحاضر فيزياء في أكثر من جامعة أمريكية، وحصل على جائزة مالية قيمة. 

كما كرمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الطالب عمر محمد مسعد من مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات والطالبة رودينا فيصل الشناوي من مدرسة الشهيد محمد أبو عبيد الرسمية لغات بإدارة المعادي التعليمية.

مسابقة الروبوت العالمية برومانيا مسابقة الروبوت العالمية برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر تصنيع الروبوت الطالب عمر محمد مسعد الطالبة رودينا فيصل

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