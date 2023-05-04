الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"خارجية البرلمان العربي" تدعو لسرعة مساعدة السودان إنسانيا وإغاثيا

السودان
السودان

دعا الدكتور عبد الكريم قريشي، رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي العربي بالبرلمان العربي، عضو مجلس الأمة الجزائري، الدول العربية لمساعدة السودان وشعبه في المجال الإنساني والإغاثي؛ لمنع تدهور الوضع الصحي والإنساني بالبلاد في ظل الاضطرابات الحالية.

وقال قريشي، إنه إضافة للجهود السياسية العربية هناك حاجة للتحرك بشكل كبير وعاجل لتقديم المساعدات الاقتصادية والمادية وخاصة الإنسانية، في ظل هذه الظروف وتعطل الخدمات بالبلاد، ونقص الدواء والغذاء.

وأضاف أن البرلمان العربي ولجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي العربي يدعوان لتحرك عربي سواء على مستوى الدول أو مجلس الجامعة العربية؛ لمساعدة السودان في هذا الملف إلى حين خروجه من الأزمة، خاصة أن تردي الأوضاع يمكن أن يؤدي لمشكلات إنسانية وصحية.

وأشار إلى أن من ضمن الأشياء أو النقاط التي بحثتها لجنة الشؤون السياسية والخارجية، في اجتماعها، السبت الماضي، الذي عقد للتحضير لجلسة البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية، أزمة السودان وألحت بشكل كبير جدا على ضرورة تقديم المساعدات الاقتصادية والمادية وخاصة الإنسانية، حيث إن مستشفيات السودان معطلة وغير المعطلة تعاني من نقص في الدواء والغذاء.

وأضاف "من هنا تأتي دعوة البرلمان العربي واللجنة إلى الدول العربية التي لديها الإمكانيات للمبادرة بتقديم المساعدة".
 

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