الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة تحديات القطاع

وزير الإسكان
وزير الإسكان

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان قد استجابت لمطالب المطورين العقاريين، التى تقدموا بها خلال لقاء سابق معهم مطلع العام الجارى، كما استمع إلى المطالب الجديدة التي تقدموا بها، وكذا مقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حاليًا، موضحًا أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية.

كما أكد وزير الإسكان أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التحديات التي تواجه القطاع التطوير العقاري الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة النشاط الاقتصادي تطوير العقار

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

بعد اجتماع مع "تيموس".. خطة تسويقية لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات