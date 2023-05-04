السوبر المصري| الأهلي يختتم تدريباته بالإمارات مساء اليوم.. و15 دقيقة للإعلام

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الإمارات مساء اليوم استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على لقب السوبر المصري.

ويبدأ المران في الساعة السابعة والربع (بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد الذي تقام عليه المباراة.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام حضور الربع الساعة الأولى من فقرات المران وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم فقرات المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين في 3 فرق، خلال التقسيمة التي شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي في الإمارات.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة بالكرة مع بداية المران.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية استمرت لمدة ٥٠ دقيقة شارك فيها جميع اللاعبين.

في المقابل ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قاد الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية متنوعة، على هامش المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

وقاد الجهاز الفني اللاعبين في نهاية فقرات المران للتدريب على ركلات الترجيح، شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساءغداً الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.