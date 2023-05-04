الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعريفة الركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات من وإلى الغردقة

أرشيفية
أرشيفية

قال محسن جابر، مدير إدارة المواقف بمجلس مدينة الغردقة، إن محافظ البحر الأحمر  اعتمد التعريفة الجديدة لأجرة الركوب سيارات السرفيس والنقل الداخلي بمدينة الغردقة وباقي مدن البحر الاحمر، بعد رفع سعر السولار، مؤكدًا علياستمرار الحملات من موظفي الوحدة المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وحركة سير السيارات وسماع شكاوى المواطنين إن وجدت.

وأوضح مدير ادارة المواقف بمدينة الغردقة لـ"الدستور"، إن الزيادة الجديدة لم تتجاوز 5% من التعريفة القديمة، مؤكدًاعلي ضرورة تعاون المواطنين مع الوحدة المحلية للإبلاغ عن أي تجاوزات من السائقين.

وكشفت مدير مواقف الغردقة أن هناك تعليمات من محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف والمتابعة اللحظية لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين فورًا في حال وجود أي مخالفات.

 واعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بزيادة 5% تقريبًا وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تسعى دائمًا لخدمة مواطنيها، مؤكدًا أن قرار ارتفاع تعريفة المواصلات بعد زيادةأسعار الوقود لن يصيب المواطن بضرر كبير، مضيفًا أن زيادة أسعار الوقود تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للدعم الفعلي الذي تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود.

كما أصدر المحافظ توجيهات لرؤساء المدن وإدارة المواقف، في بيان له بالتنسيق مع وحدات ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات، مؤكدًا على مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.

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