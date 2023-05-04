السوبر المصري| كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة بيراميدز في مؤتمر صحفي اليوم

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق للأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في الساعة الثالثة والربع عصر اليوم (بتوقيت القاهرة).

ويعقد المؤتمر الصحفي الذي يحضره المدير الفني وكابتن الفريق؛ في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

ويتحدث ثنائي الأهلي عن مباراة السوبر المصري وكيفية الاستعداد لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الجمعة.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اختتم فقرات المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين في 3 فرق، خلال التقسيمة التي شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

في المقابل حرص وليد سليمان، نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على حضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

وحرص وليد سليمان على مشاهدة جانب من تدريبات الفريق ومصافحة اللاعبين والجهاز الفني بعد نهاية المران، دعمًا منه للفريق قبل مباراة السوبر المصري.