الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات السرفيس فى القليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، قرار رقم (689) لسنة 2023 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بكافة مواقف سيرفيس المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وذلك على إثر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الذي أقره المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023.

وقرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

وأفاد محافظ القليوبية أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بكافة سيارات سيرفيس مواقف المراكز والأحياء والمدن، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.


وأضاف محافظ القليوبية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين بجميع مواقف سيرفيس المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الارضي 0133212461 مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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