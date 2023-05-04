زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 10% بالبحيرة (صور)

قررت محافظة البحيرة منذ قليل، زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز ١٠ ٪ وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنيه ليصبح سعره ٨.٢٥ جنيه للتر، حيث تم تحديد التعريفة الجديدة وفقا للجداول.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التأكيد على الالتزام بما بما تم إقراره للتعرفة الجديدة والتى تم تحديد نسبة 10% من التعريفة الحالية في جميع الخطوط داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للإلتزام بها وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم تكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما أهابت المحافظة بالمواطنين فى حالة أى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن 0453349447 أو 0453356240 أو 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050.