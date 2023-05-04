قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 4 مايو 2023

يعتبر البحث عن أسعار أعلاف الدواجن مستمر بشكل يومي، حيث شهدت أسعار الذرة تراجعا كبيرا في الطن حيث سجل الذرة 2000 جنيه للطن، الأمر الذي ينعكس على أسعار الدواجن في الأسواق.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 4 مايو 2023.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 4 مايو 2023

استقرت أسعار الذرة الصفراء ( البرازيلي والأرجنتيني) اليوم الخميس عند نفس أسعار أمس حيث سجلت 18000 جنيه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء (صربي، أمريكي، أوكراني، بلغاري، روماني ) عند 16000 جنيه.

أسعار الصويا اليوم الخميس 3 مايو 2023

تراجعت أسعار طن جيلوتين مستورد 60% اليوم الخميس، حيث سجلت 50000 جنيه مقابل أسعار أمس الأربعاء لتسجيل 52000 جنيه معبأ أرضه.

بلغ سعر طن العلف صويا 44 % بـ40000 جنيه.

بلغ سعر طن العلف صويا 46 % (محلي) بـ42000 جنيه.

بلغ سعر طن العلف صويا 46 % (مستورد) بـ42000 جنيه.

بلغ سعر طن الردة ( نخالة ) بـ12000 جنيه.

بلغ سعر زيت صويا بـ58000 جنيه.

بلغ سعر زيت صويا مكرر ة بـ59000 جنيه.

بلغ سعر طن بذرة فول الصويا 34000 جنيه.

بلغ سعر كسب عباد 36% بـ18000 جنيه.

بلغ أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيه.

بلغ أسعار قشر فول الصويا 8250 جنيها.

أسعار العلف اليوم الخميس 4 مايو 2023

بلغ سعر طن أعلاف بادى 28500 جنيه.

بلغ سعر طن العلف نامى 27700 جنيه للطن.

بلغ سعر طن العلف ناهى 27500 جنيه للطن.

بلغ سعر سعر طن العلف بياض 18% اليوم:

بلغ سعر طن العلف بياض بـ 23300 جنيه.