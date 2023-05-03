أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 3/5/2023

مازال التراجع مستمرًا في أسعار الذرة الصفراء، حيث تراجعت الأسعار بمقدار 500 جنيه للطن، وتنعكس أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن في الأسواق، وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

تراجعت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتيني والأوكراني اليوم تسجل الأربعاء بقمدار 500 جنيه للطن، حيث سجلت اليوم 18000 جنيها مقابل أسعار أمس الأثنين 18600 جنيها للطن.

وتراجعت أسعارالذرة الصفراء (صربي، امريكي ، أوكراني، بلغاري، روماني ) بمقدار 500 جنيه في الطن، لتسجل اليوم سعر 16000 جنيها مقابل أسعار أمس الثلاثاء 16800 جنيها للطن.

أسعار الصويا اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

واستقرت أسعار طن العلف صويا 44 % اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 40000 جنيها.

واستقرت أسعار طن العلف صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 42000 جنيها.

كما استقرت أسعار طن العلف صويا 46 % (مستورد) اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 42000 جنيها.

وسجلت أسعارطن الردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 12000 جنيها

واستقرت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 58000 جنيها صب وصال.

واستقرت أسعار زيت صويا مكرر ة اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 59000 جنيها صب وصال

وسجلت أسعار طن بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 34000 صب ارضه

كما سجلت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 18000 جنيها صب أرضة

وسجلت أسعاردي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 24000 معبأ أرضه

وسجلت أسعارطن جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 52000 جنيها معبأ أرضه

كما سجلت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء عند نفس أسعار أمس لتسجيل 8250 جنيها صب ارضه