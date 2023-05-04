الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية في الإسكندرية بعد تحريك أسعار السولار

محطات الوقود
محطات الوقود

عقد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتماعًا لغرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المديرية لمتابعة القطاع التمويني نتيجة تحريك أسعار السولار طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وصدر وكيل الوزارة تعليماته لجميع الأجهزة الرقابية للمديرية إدارة الرقابة بالمديرية، وإدارة تموين المنتزة، وإدارة تموين شرق، وإدارة تموين وسط، وإدارة تموين غرب، والجمرك، وإدارة تموين العجمى، وإدارة تموين العامرية، و إدارة تموين برج العرب، وإدارة التجارة الداخلية، بتشكيل حملات تموينية برئاسة مديرى الإدارات منذ فجر اليوم.  

وقامت اللجان بالمرور على جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون أي تزاحم أو تكدس.

كما تم المرور على جميع المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار للتأكد من عملها بكل طاقتها لإنتاج الخبز البلدي المدعم وعدم وجود معوقات وصرف وبيع الخبز للمواطنين كالمعتاد دون أى مشاكل.

وطبقًا لمتابعة غرفة العمليات لأعمال الحملات التموينية بأنحاء المحافظة لم ترد حتى الآن أي مخالفات أو معوقات واستمرار استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.

IMG-20230504-WA0001
IMG-20230504-WA0001
IMG-20230504-WA0002
IMG-20230504-WA0002
IMG-20230504-WA0003
IMG-20230504-WA0003
غرف عمليات تموين الإسكندرية تحريك أسعار السولار الإسكندرية محطات الوقود

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

بعد اجتماع مع "تيموس".. خطة تسويقية لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية يعلن الانتهاء من 8 مدرجات جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات