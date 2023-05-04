حملات تموينية في الإسكندرية بعد تحريك أسعار السولار

عقد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتماعًا لغرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المديرية لمتابعة القطاع التمويني نتيجة تحريك أسعار السولار طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وصدر وكيل الوزارة تعليماته لجميع الأجهزة الرقابية للمديرية إدارة الرقابة بالمديرية، وإدارة تموين المنتزة، وإدارة تموين شرق، وإدارة تموين وسط، وإدارة تموين غرب، والجمرك، وإدارة تموين العجمى، وإدارة تموين العامرية، و إدارة تموين برج العرب، وإدارة التجارة الداخلية، بتشكيل حملات تموينية برئاسة مديرى الإدارات منذ فجر اليوم.

وقامت اللجان بالمرور على جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون أي تزاحم أو تكدس.

كما تم المرور على جميع المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار للتأكد من عملها بكل طاقتها لإنتاج الخبز البلدي المدعم وعدم وجود معوقات وصرف وبيع الخبز للمواطنين كالمعتاد دون أى مشاكل.

وطبقًا لمتابعة غرفة العمليات لأعمال الحملات التموينية بأنحاء المحافظة لم ترد حتى الآن أي مخالفات أو معوقات واستمرار استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.

IMG-20230504-WA0001

IMG-20230504-WA0002