الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ذا ناشونال": فيلم "الوثائقية" عن كليوباترا يدحض مزاعم "نتفليكس"

كليوباترا السمراء
كليوباترا السمراء

قالت صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة، إن فيلم قناة "الوثائقية" عن كليوباترا إنتاج ضخم لضمان توثيق الحقائق والتصدي  لمحاولات التشويه والتحريف للشخصيات التاريخية المصرية.

وأشار الصحيفة في تقرير، إلى أن إنتاج قناة "الوثائقية" مهم؛ لدحض المزاعم التي تروج لها منصة "نتفليكس" بأسلوب علمي عبر الاستعانة بخبراء الأنثروبولوجيا، لضمان أن يكون الفيلم دقيقًا من الناحية التاريخية.

ولفت إلى أن الغضب العام تجاه الفيلم، لم يقتصر على غضب المصريين فقط ولكن اليونانيين أيضًا، بسبب أن الملكة جزء من حضارتهم، وبسبب اختيارها لممثل أسود لعدم إعطاء أهمية للتراث اليوناني للملكة، مشيرة إلى أن المزاعم التي يروجها الفيلم تعرضت لانتقادات بسبب "الغسيل الأسود" لواحدة من أشهر الشخصيات التاريخية في مصر "كليوباترا".

الحضارة الغربية الحضارة المصرية الشخصيات التاريخية اللغة الإنجليزية الوثائقية تاريخ مصر تاريخ مصر القديم

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"ذا ناشونال": فيلم "الوثائقية" عن كليوباترا يدحض مزاعم "نتفليكس"

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