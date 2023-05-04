محافظ الفيوم يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتباراً من الساعة الثانية من صباح الخميس، دون المساس بأسعار السولار، والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وفور إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، عقد محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع كافة القيادات المعنية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والعميد أشرف مرسي مدير ادارة المرور، و حازم حسني مدير ادرة المواقف، واحمد خالد مدير المتابعة والرصد، ورؤساء مجالس المدن.

وقال محافظ الفيوم، إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفة، قد وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقاً للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة.

ووجه المحافظ، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبيناً بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجان تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل بها، والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشدداً على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

كما شدد المحافظ، على مسئولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد "الأنصاري" على مسئولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالعمل على مدار الــــــ 24 ساعة لتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين عبر الأرقام، 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114، وإخطار الجهات المعنية بها، لسرعة الاستجابة لكافة البلاغات وفحصها والتعامل الفوري معها.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد قررت في اجتماعها يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق4 مايو 2023، في حين قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بالفيوم

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بالفيوم

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بالفيوم

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بالفيوم

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بالفيوم

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بالفيوم