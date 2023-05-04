الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يقرر وقف حركة سيارات النقل الثقيل بالطرق السريعة ليلا

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط  من الساعة ٨ مساءً حتى ٧ صباحًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣، حفاظًا على أرواح المواطنين؛ نظرًاَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

و يهيب السيد المحافظ بجميع السائقين توخى الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان قد لقى 14 شخص مصرعهم وأصيب 25 شخص آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا بطريق الخارجة أسيوط، وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع منذ قليل  بمنطقة النقب بطريق الخارجة / أسيوط بين أتوبيس  وسيارة نقل ثقيل.

وأكد المحافظ أنه تم انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث، مؤكدًاَ أنه جاري حصر الإصابات، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتنظيم حركة المرور .

  كما توافد عدد كبير من أهالي مركز الخارجة وطلاب جامعة الوادي الجديد على مستشفى الخارجة التخصصي للتبرع بالدم لإنقاذ مصابي حادث تصادم اتوبيس نقل عام بتريلا بطريق الخارجة أسيوط، والذي راح ضحيته 14 شخص، وإصابة 25 شخص آخرين. 

محافظ الوادي الجديد 
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