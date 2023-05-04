اليوم.. آخر فرصة للحجز الإلكترونى لشقق سكن كل المصريين 4

حددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد آخر فرصة لحجز شقق سكن كل المصريين 4 لمتوسطى وفوق متوسطى الدخل.

وأوضحت عبد الحميد أن غلق باب حجز الوحدات إلكترونيًّا لشقق سكن كل المصريين 4 متوسط / فوق متوسط الدخل، اليوم الخميس 4 مايو المقبل.

والشقق التي تطرحها وزارة الإسكان في عدد من المحافظات للمواطنين متوسطي الدخل جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 90 - 127 مترًا مربعًا.

والحجز من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري والطرح يضم عددًا من المحافظات هي:

القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

بياض العرب بمحافظة بني سويف.

العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

دمنهور بمحافظة البحيرة.

مدينتا الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز بلغ 2300 مواطن حتى الآن، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 1340 مواطنًا حتى الآن.

وأضافت أن الموقع الإلكتروني للصندوق يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، موضحة أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وأنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.