ننشر أسماء وفبات ومصابى حادث تصادم أتوبيس الوادى الجديد

حصلت "الدستور" على أسماء وفيات ومصابي حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل على طريق الخارجة - أسيوط، بعد الدفع بـ 15سيارة اسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، والجثث لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل، وعلى الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، والجثث لمشرحة المستشفى.

حادث تصادم أتوبيس الوادي الجديد

وأسفر الحادث عن وفاة 17 شخصا هم: إبراهيم عبد الدايم محمد ٣٠ سنة، محمد سيد خميس١٧ سنة، أحمد حنفى محمد ٣٠ سنة، صابر ذكى محمد٥٠ سنة، محمد أبو بكر السيد٤٠ سنة، رقية محمود توفيق ٧ سنوات، نورين محمود توفيق ٤ سنوات، ريهام محمد أحمد ٣٥ سنة، محمد إسماعيل محمد جثه هامدة، طارق عبدالمنعم محمد جثه هامدة، مليكة مصطفى حسين جثة هامدة، محمود قرشي عبد الدايم، و4 جثث مجهولة الهوية.

وإصابة 25 آخرين هم: ندى خالد علي، هدى فتحي محمود، مصطفى حسين حمد، محمد رأفت كمال، أحمد ربيع الشيخ، مرفت أمين سيد، مالك صبرى عيد الرحمن، محمد حسين جاب الله، عبدالرحمن حسين جاب الله، عادل السيد محمد، محمد زكريا أحمد، صابر عبدالرحمن محمد، معتصم صابر شحاتة، ماجد طلعت محمد، ممدوح خضر محمد، سالم محمد رشدى، محمد أحمد عبدالقادر، حمدى حافظ، حمدي عبدالرافع سنوسي، ياسر عبدالرحيم محمود، أحمد محمد سيد، حميدة عبدالرافع محمد، داليا صابر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفي نفس توافد كبير من أهالي مركز الخارجة للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل عام بتريلا على طريق الخارجة - أسيوط.