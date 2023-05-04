الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من يدفع تكاليف تتويج الملك تشارلز وكيف يتم تمويل العائلة المالكة؟

الملك تشارلز
الملك تشارلز

قالت صحيفة "ذا سكوتسمان" الاسكتلندية، إنه سيتم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا داخل وستمنستر أبي يوم السبت 6 مايو المقبل، وسيكون هذا أول تتويج في المملكة المتحدة منذ اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش في عام 1953.

وأضافت الصحيفة أنه في يوم التتويج يسافر الملك تشارلز والملكة كاميلا في عربات خاصة من قصر باكنجهام على طول المركز التجاري إلى ميدان ترافالغار، على طول وايت هول إلى ساحة البرلمان ثم إلى وستمنستر أبي، ثم يتوج تشارلز ملكًا. 

يهدف الحدث إلى إظهار المملكة المتحدة بكل مجدها، لكن حدثًا بهذا الحجم لا يأتي بثمن بخس.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم الكشف رسميًا عن ميزانية لتكلفة التتويج، ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق على التكلفة الإجمالية المتوقعة لليوم، ومع ذلك، يُقترح أنها قد تكلف حوالي 100 مليون جنيه استرليني، ويتحمل دافع الضرائب تكلفة التتويج.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "نظرًا لأن التتويج مناسبة وطنية للدولة فإن مصادر التمويل ستشمل المنحة السيادية وحكومة المملكة المتحدة".
وأشارت الصحيفة الاستكلندية في تقريرها، إلى أن  العائلة المالكة تمتلك ثلاثة مصادر رئيسية للدخل، هي المنحة السيادية والمحفظة الملكية وثروتهم الشخصية ودخلهم.

المنحة السيادية
تعتبر المنحة السيادية هي الدفعة التي تدفعها الحكومة سنويًا إلى الملك من أجل تمويل واجبات الملك الرسمية، بينما تتم مراجعة الرقم كل خمس سنوات، يتم احتساب المنحة السيادية عادةً بنسبة 15% من أرباح ملكية التاج، وفي 2021-2022، تم تحديد المنحة السيادية بمبلغ 86.3 مليون جنيه استرليني.

المحفظة الملكية
وتعد المحفظة الملكية هي الدخل الخاص للسيادة البريطانية، ومعظمها من دوقية لانكستر، وبلغ هذا صافي الدخل 20.1 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في 31 مارس 2018.

والدوقية هي ملكية للأراضي تبلغ مساحتها حوالي 46000 فدان مملوكة للسيادة منذ عام 1399.
الدخل الخاص
ويعتبر أفراد العائلة المالكة أحرارا في كسب دخلهم الخاص، فيمكن أن يأتي هذا من عدد من الأشياء بما في ذلك الاستثمارات والسيارات والمجوهرات والممتلكات.

100 مليون جنيه الاسكتلندية التكلفة الإجمالية الملكة اليزابيث الثانية الملك تشارلز إليزابيث الثاني المملكة المتحدة

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