الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يتقدم لوصافة الدورى الإسبانى بخماسية فى قادش

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

تقدم أتلتيكو مدريد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه قادش 5 / 1، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ33 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز خيتافي 1 / صفر على ضيفه سلتا فيجو.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق انتصاره التاسع في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة، إلى 69 نقطة، ليقتنص المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام جاره ريال مدريد حامل اللقب، الذي تراجع للمركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد قادش، الذي تلقى خسارته الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و11 تعادلا، عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أضاف ألفارو موراتا الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 49، بينما أحرز يانيك كاراسكو الهدف الرابع في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وأضاف أنطوني لوزانو هدفا لقادش في الدقيقة 72، ليختتم بعدها ناهويل مولينا مهرجان أهداف أتلتيكو بإحرازه الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

اتلتيكو مدريد قادش الإسباني الدوري الاسباني ريال مدريد

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