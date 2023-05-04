الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف يساعد الذكاء الاصطناعى علماء الفلك على الوصول لاكتشافات جديدة؟

الكون والذكاء الاصطناعي
الكون والذكاء الاصطناعي

كشفت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأسترالية،  أن الذكاء الاصطناعي ساعد علماء الفلك على الوصول إلى اكتشافات جديدة والتعرف على الكون بشكل أسرع من أي وقت مضى.

اوضحت الصحيفة، أن علماء الفلك استخدموا الذكاء الاصطناعي منذ عقود، وفي عام ١٩٩٠ انتشر الذكاء الاصطناعي في كل مجال من مجالات علم الفلك؛ ونظرًا لأن التكنولوجيا أصبحت أكثر قوة ، بدأت خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مساعدة علماء الفلك على ترويض مجموعات البيانات الضخمة واكتشاف معرفة جديدة عن الكون. 

وأوضح التقرير أنه طالما كان علم الفلك علمًا فقد تضمن محاولة فهم العديد من الأشياء في سماء الليل، وكان ذلك بسيطًا نسبيًا عندما كانت الأدوات الوحيدة هي العين المجردة أو تلسكوب بسيط، وكل ما يمكن رؤيته كان بضعة آلاف من النجوم وحفنة من الكواكب.

وأشار التقرير أنه منذ مائة عام، استخدم العالم إدوين هابل تلسكوبات مبنية حديثًا لإظهار أن الكون مليء ليس فقط بالنجوم وسحب الغاز، ولكن بعدد لا يحصى من المجرات، ومع استمرار التلسكوبات في التحسن، ازداد عدد الأجرام السماوية التي يمكن للبشر رؤيتها وكمية البيانات التي يحتاج إليها علماء الفلك لفرزها بشكل كبير أيضًا.

وقالت الصحيفة، إنه على سبيل المثال،  فإن مرصد فيرا روبين الذي سيكتمل قريبًا في تشيلي سيجعل الصور كبيرة جدًا بحيث تتطلب 1500 شاشة تلفزيون عالية الدقة لعرض كل واحدة في مجملها. 

وأشارت الصحيفة الاسترالية، إلى أنه يوجد 20 تلسكوبًا بمرايا يزيد قطرها عن 20 قدمًا (6 أمتار)، وأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لعلماء الفلك أن يأملوا من خلالها في العمل من خلال جميع البيانات المتاحة لهم اليوم، وهناك عدد من الطرق التي يثبت بها الذكاء الاصطناعي فائدتها في معالجة هذه البيانات.

البيانات الضخمة الذكاء الاصطناعي الطريقة الوحيدة العين المجردة تكنولوجيا ذا كونفرزيشن

الأكثر قراءة

ننشر أسماء وفبات ومصابى حادث تصادم أتوبيس الوادى الجديد

الداخلية تحبط تصنيع منشطات وتضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى والهدافين بعد مباريات الأربعاء وفوز مانشستر سيتى وليفربول

من يدفع تكاليف تتويج الملك تشارلز وكيف يتم تمويل العائلة المالكة؟

ناجى الشهابى: الحوار الوطنى بمثابة تجديد لبرامج الأحزاب السياسية

أشرف سنجر: إشادة أمريكية بدور مصر فى استقرار الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة