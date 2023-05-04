مايا مرسى: مسلسل "تحت الوصاية" الناس أدركت منه التحديات التى تواجه المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدستور المصري أكد على حقوق المرأة كمواطنة، مشيرة إلى أنه لا يوجد لدينا مجال لم تدخله المرأة.

وأضافت “مرسي”، خلال حوارها مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها تلقت العديد من الاقتراحات للحوار ومنها التمكين الاقتصادي وهو أهم الأولويات، و كيف يكون هناك تمثيل اقتصادي للمرأة، وكيفية الإدخار، وماهي قوانين العمل التي يجب أن تتغير، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في احتفالية عيد العمال، أن العمل الخاص يجب أن يراعي المرأة العاملة.

الكثير من السيدات يريدون التواجد بالأحزاب

وأشارت إلى أن من ضمن المقترحات قانون الأحزاب، لأن هناك الكثير من السيدات يريدون التواجد بالأحزاب، وكذلك قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن مسلسل "تحت الوصاية"، الناس أدركت من خلاله أن هذا من ضمن التحديات التي تواجه المرأة.

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الوصاية ليست إشكالية كبرى، ولكن الأم يكون لديها مشكلتين الأولى وفاة زوجها، وإدارة حياتها مع أولادها بعده.