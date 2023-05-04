رئيس حزب الإصلاح: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى أكدت أنه لا يوجد نقاط حمراء

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني محطة من المحطات المهمة في تاريخ مصر، وتأتي تكملة للخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهم الخطوات التي اتخذت قبل الحوار الوطني

وأضاف خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الخطوات التي اتخذت تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت دليلًا على أن الدولة ستمضي قدمًا نحو الحياة السياسية والاجتماعية، وكذلك إلغاء حالة الطوارئ، وحملات العفو عن المسجونين احتياطيًا في قضايا الرأي، وكذلك إصلاح السجون.

وتابع أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني هي بادرة جديدة، وبدأنا مرحلة الجد التي كنا ننتظرها من عام ورأينا في الكلمات أنه لا توجد خطوط حمراء والرئيس عبدالفتاح السيسي هو من افتتح الحوار الذي دعمه ودعا له.