سمير مرقص: الحوار الوطنى ليس بديلًا للبرلمان أوالأحزاب ولكنه نشط الحياة السياسية

قال المفكر السياسي سمير مرقص، وعضو أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني نقطة فاصلة في تاريخ مصر الجديد، مشيرًا إلى أن وضع قواعد وجدول أعمال للحوار يغطي المحاور الرئيسية الثلاثة فهذا يعني أننا أمام رسم صورة متكاملة لمصر.

الشعار الرئيسي للحوار هو مساحات مشتركة من أجل المستقبل

وأضاف خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشعار الرئيسي للحوار هو مساحات مشتركة من أجل المستقبل لأنه ربما لا تكون هناك حلول آنية بشكل مباشرة ولكن نحاول، مؤكدًا أن هناك عناوين موضوعات حلها يكون بفكرة أو مقترح أو تشريع مباشر.

وتابع أن قانون الانتخابات أو المحليات سيكون مناسبًا وملائمًا للتطور الاقتصادي والسياسي والتحولات الديموجرافية لأنه حدثت تطورات في الكتلة السكانية فلايجوز تصعيب الأمر عليهم بقانون الانتخابات والمحليات، مؤكدًا أن المهارة في الحوار هي صياغة التنوع والاختلاف بشكل يصب في صالح المواطنين.

وأشار إلى أن تجربة المصريين في مجلس الشورى عريقة لأن مصر خاضت التجربة الديمقراطية منذ عام 1866، ونتمنى أن نتباهى بالتجربة المصرية ونحافظ عليها وسط مجتمعات تتفكك.

وأكد أن الحوار الوطني ليس بديلًا للبرلمان أو الأحزاب ولكنه حالة تسببت في نشاط الحياة السياسية في مصر وعودة الروح لها.