بينها "قمر الزهور" وزخات شهب.. تفاصيل 3 ظواهر فلكية غدا الجمعة

يعد يوم الجمعة المقبل فرصة جيدة لمحبي الظواهر الفلكية، إذ تجتمع ثلاث ظواهر فلكية في يوم واحد، وهي اكتمال بدر شوال والذي يسمى بـقمر الزهور، كما سيحدث خسوف شبه ظلي للقمر، أما الظاهرة الثالثة ستكون وجود مجموعة من زخات الشهب، التي ستنير السماء، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ظاهرة اكتمال قمر الزهور

من المقرر أن يكتمل هلال شهر شوال بعد غد الجمعة، حيث يظهر قرص القمر بكامل استدارته، وسيبدأ في الشروق بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، كما أنه يظل بالسماء طوال الليل إلى شروق الشمس.

هذه الظاهرة تعرف فلكيا باسم قمر الزهور، حيث إن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من كل عام، ويُعرف أيضًا بقمر الذرة وقمر الحليب.

ظاهرة خسوف شبه ظلي للقمر

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية حدوث أول خسوف للقمر فى عام 2023 يعرف بالخسوف شبه الظلي، تصعب رؤيته في مصر، حيث يحدث ذلك عندما يمر القمر عن طريق شبه ظل الأرض، وبذلك يقل بريقه، ويغمق لونه إلى أن يخرج من شبه ظل الأرض.

ظاهرة زخات شهب إيتا الدلويات

أما الظاهرة الثالثة فهي ظاهرة زخات الشهب، فعندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس داخل تجمعات كثيفة من الغبار والحصى، التي تكون متناثرة على مدارات الكويكبات، يصطدم ذلك الحصى بالغلاف الجوى للأرض، ثم يحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر، ولذا تظهر لنا كشريط من الضوء، وتتكرر هذه الظاهرة بشكل سنوي، وسميت بهذا الاسم لأن الشهب تسقط، كأنها آتية من برج الدلو القريب من نجم إيتا، ويمكن أن تظهر تلك الشهب في أي مكان آخر بالسماء، وهذه الزخات ستنير السماء على مدى يومين بدأ من الجمعة، بما يقدر بـ39 شهابًا في الساعة.