الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء أعمال إنشاء مطالع ومنازل لـ"الأوسطى" على طريق المريوطية (صور)

الطريق الأوسطي
الطريق الأوسطي

بدأت محافظة الجيزة في أعمال إنشاء مطالع ومنازل للطريق الأوسطي على طريق المريوطية بجوار ترعة الشبرامنتية بمركز ومدينة البدرشين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم الوقت وتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيانها أنه سيتم البدء في الأعمال والإنشاءات خاصة في تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثه للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن. 

ومن جانبه، تابع محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين اليوم الأربعاء خلال جولة تفقدية أعمال تنفيذ المشروع، حيث تمت توسعة الأوسطي وتجهيز أعمال المطلع والتي ستؤدي إلى تحويل محور المريوطية إلى طريق  سياحي، ليصبح واجهه سياحية للمنطقة وضواحيها.  

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الطريق الاوسطي أعمال إنشاء منازل الطريق مطالع الطريق البدء

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