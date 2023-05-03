الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر: تاريخ المرأة المصرية حافل بالإنجازات في جميع المجالات

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي

قالت مستشار شيخ الأزهر، إن تاريخ المرأة المصرية منذ بدء التاريخ حافل بالإنجازات في ميادين مختلفة، وإنه على الرغم مما واجهته من صعوبات وتحديات فإنها استطاعت بإصرار أن تتبوأ مكانة عالية، موضحة أن التغيير الإيجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة، ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع.

وشاركت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، في حلقة نقاشية بعنوان "المرأة العربية: تمكين وإنجاز بين تحديات الحاضر وطموح المستقبل"، وذلك على هامش فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، الذي تنظمه جامعة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مشوار التنمية. 

ونوهت الدكتورة نهلة الصعيدي، بالدور الحيوي للمرأة في عملية التنمية المستدامة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مثمنة جهود القيادة الحكيمة في احتواء المرأة العربية، وإعطاء الفرصة لها للدخول في مجالات التطوير والبناء. 

وتقدمت مستشار شيخ الأزهر بالشكر إلى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر؛ لدعمه وتوجيهه بإقامة مثل هذه الندوات والحلقات النقاشية.

وأشارت مستشار شيخ الأزهر، إلى اهتمام الدولة المصرية بإطلاق المبادرات والبرامج وحملات التوعية التي تهدف إلى محو المعوقات التي تواجه تمكين النساء، إيمانًا منها بأهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وإشراكها في عمليات صُنع القرار والمراكز القيادية في المؤسسات.

وأشادت الدكتورة نهلة الصعيدي، بجهود الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تمكين المرأة وحصولها على حقوقها العادلة، واحترام كرامتها الإنسانية، وإعطائها حقوقها كاملة، بوصفها شريكًا رئيسًا للرجل في بناء الأسرة وصناعة النهضة، مستعرضة جهود الأزهر الشريف في دعم المرأة وتمكينها لخدمة المجتمع باعتبار ذلك جزءًا مهمًّا من دورها الكامل فى التوعية الأسرية.

 

تمكين المرأة الوافدين المرأة العربية المهرجان الدولي السابع للأم المثالية جامعة الاقصر المرأة المصريه

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