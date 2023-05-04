كيف تربي أطفالك؟ إليك 5 أساليب لتربية إيجابية حول العالم

تعتبر تربية الأطفال واحدة من أصعب الوظائف وأكثرها إرضاءً في العالم والوظيفة التي قد تشعر بأنك أقل استعدادًا لها، لكن يمكنك أن تطّلع على الأساليب الخاصة بتربية الأبناء الأكثر تفضيلًا في جميع أنحاء العالم.

• الهولنديون: تشجيع الاستقلال منذ الصغر.

• اليابانيون: تعزيز المرونة من خلال المثابرة.

• الفرنسيون: إعطاء الأولوية للتنشئة الاجتماعية ووقت الأسرة.

• الصينيون: تعزيز الإنجاز العالي من خلال التميز الأكاديمي.

• الأفريقي: التربية المجتمعية والتمكين.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح، أيضًا، لتربية الأطفال على الشعور بمزيد من الرضا.

1. عزّز احترام طفلك لذاته

يبدأ الأطفال في تطوير إحساسهم بأنفسهم وهم أطفال عندما يرون أنفسهم من خلال عيون والديهم، يمتص أطفالك نبرة صوتك ولغة جسدك وكل تعبيراتك، تؤثر كلماتك وأفعالك كوالد على تنمية تقديرهم لذاتهم أكثر من أي شيء آخر.

مدح الإنجازات، مهما كانت صغيرة سيجعلهم يشعرون بالفخر؛ السماح للأطفال بفعل الأشياء بشكل مستقل سيجعلهم يشعرون بالقدرة والقوة على النقيض من ذلك، فإن التقليل من شأن التعليقات أو مقارنة طفل بآخر بشكل سلبي سيجعل الأطفال يشعرون بأنهم لا قيمة لهم.

2. الثناء عليهم وعلى مجهوداتهم

احرص على إيجاد شيء للثناء عليه كل يوم، كن كريما بالمكافآت - حبك وعناقك ومجاملاتك يمكن أن تصنع العجائب وغالبًا ما تكون مكافأة كافية. سرعان ما ستجد أنك "تنمي" المزيد من السلوك الذي ترغب في رؤيته.

3. ضع حدودًا وكن متسقا مع الانضباط الخاص بك

الانضباط ضروري في كل بيت الهدف من الانضباط هو مساعدة الأطفال على اختيار السلوكيات المقبولة وتعلم ضبط النفس، قد يختبرون الحدود التي تضعها لهم، لكنهم يحتاجون إلى تلك الحدود ليصبحوا بالغين مسؤولين.

4. خصص وقتًا لأطفالك

غالبًا ما يكون من الصعب على الآباء والأطفال الاجتماع معًا لتناول وجبة عائلية، ناهيك عن قضاء وقت ممتع معًا، ولكن ربما لا يوجد شيء قد يرغب الأطفال في الحصول عليه أكثر من ذلك.

استيقظ مبكرًا 10 دقائق في الصباح حتى تتمكن من تناول وجبة الإفطار مع طفلك أو ترك الأطباق في الحوض والمشي بعد العشاء، غالبًا ما يتصرف الأطفال الذين لا يحظون بالاهتمام الذي يريدونه من آبائهم أو يسيئون التصرف لأنهم متأكدون من أنهم سيلاحظون بهذه الطريقة.

يجد العديد من الآباء أنه من المفيد جدولة وقت مع أطفالهم خصص "ليلة خاصة" كل أسبوع لتكون معًا ودع أطفالك يساعدونك في تحديد كيفية قضاء الوقت. ابحث عن طرق أخرى للتواصل - ضع ملاحظة أو شيء مميز في صندوق غذاء طفلك.

5. كن قدوة جيدة

كن نموذجًا للسمات التي ترغب في رؤيتها في أطفالك: الاحترام ، الود ، الصدق، اللطف، التسامح، أظهر السلوك غير الأناني.

افعل أشياء لأشخاص آخرين دون توقع مكافأة عبر عن الشكر وتقديم المجاملات قبل كل شيء عامل أطفالك بالطريقة التي تتوقع أن يعاملك بها الآخرون.