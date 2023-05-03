الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق بالامتحانات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع ستكون أسئلتها اختيار من متعدد فقط دون أن تكون الأسئلة مقالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك تعاون كبير بين عدة وزارات بشأن التصدي للغش الإلكتروني، موضحًا أنه لا توجد أي لجان لأولاد الأكابر.

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة على طمأنة طلاب الثانوية العامة وعلى الطالب أن يذاكر بفهم والمصدر الذى تعود الطالب المذاكرة منه عليه الاستمرار فى المراجعة والمذاكرة منه حتى دخول الامتحانات، لأن هناك ثورة ذهنية تتكون لدى المتعلم أثناء الإجابة، مشددًا على أن الأسئلة ستكون متزنة وعلى أولياء الأمور طمأنة ابنائهم وكل طالب سوف يحصل على حقه.

وشدد الوزير على أن أى شخص يتلاعب بالامتحانات سوف يحاسب سواء من داخل اللجنة أو خارجها بالتعاون مع جميع الجهات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد عن كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقد الآن، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة، انه سيكون هناك فيديو توضيحي لحل الأسئلة للطلاب قبل الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

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